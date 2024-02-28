У Південній Кореї рівень народжуваності впав до найнижчого

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Рівень народжуваності в Південній Кореї, який і без того був найнижчим у світі, продовжив стрімко падати у 2023 році. Кореянки стурбовані своїм карʼєрним зростанням і фінансовими витратами на виховання дітей, тож більшість відкладає народження дитини або взагалі вирішує не народжувати.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Національного статистичного управління Південної Кореї, кількість очікуваних немовлят на одну кореянку протягом її життя впала минулого року до рекордно низьких 0,72 з 0,78 у 2022 році. Для того щоб забезпечити стійкий розвиток населення, у країні має бути середній показник народжуваності 2,1.

Кількість новонароджених минулого року теж знизилася — на 7,7% до 230 тисяч, це новий мінімум для Південної Кореї з майже 50-мільйонним населенням.

Демографічна криза в Південній Кореї стала найбільшою небезпекою для економічного зростання і системи соціального забезпечення. Якщо така тенденція збережеться, населення країни до кінця цього століття скоротиться вдвічі.

Прогнозують, що цьогоріч у Південній Кореї рівень народжуваності впаде до 0,68. Столиця Сеул з найвищою вартістю житла у країні минулого року мала найнижчий коефіцієнт народжуваності — 0,55.

У Південній Кореї одруження вважається обовʼязковою умовою для того, щоб народити дитину. Однак кількість шлюбів у країні теж зменшується.

У 2022 році шлюби впали до нового мінімуму. За даними Статистичного управління Кореї, одружилися близько 192 500 пар — це на 42% менше, ніж десятиліттям раніше.

Утім, не всі подружжя народжують, здебільшого через занепокоєння про велику вартість житла й освіти для дітей. Через це жінки не можуть лишити свою карʼєру і взяти тривалу відпустку для догляду за дитиною. Водночас поєднувати роботу з вихованням дуже важко.

На початку цього року основні політичні партії Південної Кореї пообіцяли розширити соціальне житло і полегшити кредити, щоб заохотити жінок народжувати.

Південна Корея не єдина країна в регіоні, що стикається з проблемою падіння населення. Напередодні уряд Японії заявив, що торік кількість новонароджених впала до рекордно низького рівня.