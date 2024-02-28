За останні тижні США завдали ударів по 230 обʼєктах єменських хуситів

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За останні кілька тижнів США завдали ударів по 230 обʼєктах єменських хуситів після їхніх нападів на кораблі в Червоному морі.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніел Шапіро заявив, що США, ймовірно, знищили «сотні одиниць зброї», якою хусити атакували кораблі. Також американські війська перехопили іранські судна, що перевозили «смертоносну допомогу» Ємену.

З 19 листопада хусити щонайменше 48 разів атакували комерційні та військово-морські судна в Червоному морі, через яке проходить 15% усієї світової торгівлі. Для цього вони використовували протикорабельні балістичні та крилаті ракети, безпілотники, а в одному випадку захопили корабель з вертольота.

«Ці атаки майже зовсім не повʼязані з Ізраїлем і пов’язаними з Ізраїлем кораблями, як раніше заявляли хусити. Це невибіркові атаки, які є такою ж шкодою для морської торгівлі, як і піратство», — сказав Шапіро.

Атаки хуситів зачепили інтереси понад 55 країн і поставили під загрозу вільний потік торгівлі через Червоне море. Понад десять великих судноплавних операторів призупинили транзит Червоним морем. Атаки хуситів також підвищують ціни та затримують поставки гуманітарних товарів, що негативно впливає на жителів Судану, Ефіопії та самого Ємену.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, підтримуваного Іраном. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. А 19 лютого Європейський Союз розпочав оборонну морську операцію для відновлення і захисту свободи судноплавства в Червоному морі та Перській затоці.