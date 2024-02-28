Байден і Трамп перемогли на праймеріз своїх партій в Мічигані

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Дональд Трамп виграв праймеріз республіканців у штаті Мічиган, а серед демократів перемогу здобув чинний президент США Джо Байден.

Про це пишуть CNN і Associated Press.

Попередньо, Дональд Трамп набрав близько 68,1% голосів у штаті, а його головна конкурентка, колишня губернаторка штату Південна Кароліна Ніккі Гейлі— 26,7% голосів. Після перемоги Трамп подякував своїм шанувальникам за підтримку.

Перемога Трампа в Мічигані — це вже його пʼята поспіль перемога на праймеріз. Ніккі Гейлі пообіцяла залишитися в президентській гонці у «Супервівторок», який настане вже 5 березня. Тоді на кону стоятиме понад третина голосів партійних делегатів.

Чинний президент США Джо Байден набрав 80,4% голосів виборців у штаті, проте праймеріз у Мічигані стали для нього незвичайним випробуванням. Незважаючи на його переконливу перемогу, майже 15% виборців-демократів відмовилися віддавати свої голоси за будь-якого з кандидатів.

Спостерігачі трактують це як знак Джо Байдену про те, що помітна частина демократичного електорату виступає проти підтримки Ізраїлю в протистоянні з угрупованням ХАМАС. Подібні настрої особливо помітні в Мічигані, оскільки значний відсоток населення штату становлять уродженці арабських країн.