За ніч ППО збила 10 із 10 дронів Shahed. Також росіяни запускали ракети

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У ніч проти 28 лютого українські сили ППО знищили 10 із 10 запущених дронів Shahed у межах Одеської та Миколаївської областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Також росіяни запускали зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини.

Одеська міська рада пише, що уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з обʼєктів критичної інфраструктури — там сталося замикання і загоряння. Минулося без постраждалих, а пожежу ліквідували.