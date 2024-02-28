За ніч ППО збила 10 із 10 дронів Shahed. Також росіяни запускали ракети
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 28 лютого українські сили ППО знищили 10 із 10 запущених дронів Shahed у межах Одеської та Миколаївської областей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Також росіяни запускали зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини.
Одеська міська рада пише, що уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з обʼєктів критичної інфраструктури — там сталося замикання і загоряння. Минулося без постраждалих, а пожежу ліквідували.