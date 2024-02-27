110-та бригада ЗСУ, яка два роки обороняла Авдіївку, вперше пішла на ротацію

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110-та Окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка ЗСУ оголосила, що вирушає на ротацію.

«Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам, що нас змінили, бажаємо витримки», — ідеться в повідомленні.

Військові подякували військово-цивільним адміністраціям Авдіївки, Мирнограду й Покровського Донецької області, де тримали оборону, і керівництву Авдіївського коксохімічного заводу, на якому були позиції сил оборони до захоплення ворогом.

«Ваша допомога – безцінна. В єдності ми непереможні. «Імперія» має розпастися», – заявила 110-та ОМБр.