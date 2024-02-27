110-та бригада ЗСУ, яка два роки обороняла Авдіївку, вперше пішла на ротацію
- Автор:
- Софія Телішевська
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110-та Окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка ЗСУ оголосила, що вирушає на ротацію.
«Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам, що нас змінили, бажаємо витримки», — ідеться в повідомленні.
Військові подякували військово-цивільним адміністраціям Авдіївки, Мирнограду й Покровського Донецької області, де тримали оборону, і керівництву Авдіївського коксохімічного заводу, на якому були позиції сил оборони до захоплення ворогом.
«Ваша допомога – безцінна. В єдності ми непереможні. «Імперія» має розпастися», – заявила 110-та ОМБр.
- Про рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки заявив 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він пояснив, що керувався необхідністю зберегти життя українських воїнів. Авдіївку російські війська намагалися захопити з 2014 року, коли росія, розвʼязавши війну проти України, окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей.