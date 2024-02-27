Орбан каже, що не хотів би мати спільний кордон з росією
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не хотів би мати спільний кордон з росією.
Про це він заявив на спільному брифінгу лідерів Чехії, Польщі, Словаччини та Угорщини після саміту «Вишеградської четвірки» у Празі.
На його думку, перемогу у війні не можуть здобути ні Україна, ні росія, мовляв війна може закінчитися лише мирними переговорами, які слід почати якнайшвидше, «щоб врятувати більше життів».
Коли премʼєр Польщі Дональд Туск у своєму виступі заявив, що путін є воєнним злочинцем, Орбан на це заперечив, що це «буде визначатися вже після війни».
Водночас Орбан зазначив, що для Угорщини є «національним інтересом і найбільш важливим питанням нацбезпеки» не мати спільного кордону з росією, тому що про такі періоди в історії «є погані спогади».