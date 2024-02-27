Телескоп «Джеймс Вебб» побачив далеку галактику-одиначку

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NASA / ESA / CSA

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» побачив спіральну галактику з перемичками NGC 1559, яка розташована на відстані приблизно 35 мільйонів світлових років від Землі у малоспостережуваному південному сузірʼї під назвою Сітка.

Про це пише Європейське космічне агентство (ESA).

Галактика NGC 1559 має масивні спіральні рукави, які рясніють зореутворенням, та центр, оточений великими хмарами гарячого газу та пилу. Вся галактика світиться блідим світлом.

NGC 1559 віддаляється від Землі зі швидкістю приблизно 1 300 кілометрів на секунду. Ця галактика — своєрідна одиначка, адже в неї немає компанії будь-яких сусідніх галактик або членства в будь-якому скупченні галактик.

NASA / ESA / CSA

Для спостереження за галактикою телескоп «Джеймс Вебб» використав два інструменти: інструмент середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) і камеру ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam). MIRI фіксує світіння частинок міжзоряного пилу, який є паливом для майбутнього утворення зірок, тоді як NIRCam показує світло зірок і випромінювання іонізованих туманностей навколо молодих зірок.