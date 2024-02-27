Голова МЗС України закликав чоловіків за кордоном подумати над можливістю повернення додому

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Reuters / «Бабель»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українських чоловіків за кордоном подумати над можливістю повернення на батьківщину для її захисту.

«Ми поважаємо індивідуальний вибір кожної людини, але ми також закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому, — сказав глава української дипломатії в інтервʼю The Irish Times.

Він висловив розуміння, що існують ситуації та обставини, за яких українці не можуть повернутися з-за кордону. Наприклад, за станом здоровʼя або з інших причин.

«Але тих, хто може, ми запрошуємо повернутися і допомогти Україні боротися і вижити своїм безпосереднім особистим внеском», — наголосив Кулеба.