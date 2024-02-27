ДБР арештувало головний офіс мережі лабораторій «Сінево Україна»
- Автор:
- Олександра Амру
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Державне бюро розслідувань наклало арешт на будівлю головного офісу і центральної лабораторії «Сінево Україна».
Про це повідомляє Forbes із посиланням на заяву компанії.
«Сінево» попереджає, що невдовзі буде змушена припинити діяльність у цій будівлі. Це спричинить повну зупинку роботи мережі лабораторій в Україні.
Арешт на будівлю головного офісу і центральної лабораторії «Сінево Україна» в Києві на проспекті Академіка Палладіна, 46/2, наклав Личаківський районний суд міста Львова за клопотанням ДБР, повідомляють у компанії. У «Сінево» це назвали тиском на бізнес.
ДБР відкрило кримінальне провадження проти мережі лабораторій через те, що «Сінево» в період з 2016 до 2021 року нібито незаконно привласнила будівлю, яка належала державі.
У компанії стверджують, що придбали будівлю у 2010 році, коли вона була у приватній власності. Ба більше, у період з 2013 до 2016 року компанія провела в ній реконструкцію, збільшивши площу будівлі в понад три рази.
«За законодавством України після такої реконструкції будівля вважається новоствореним її власником обʼєктом», — запевняють у «Сінево Україна».
Водночас у компанії зазначають, що ДБР наклало арешт на будівлю, не повідомивши про це офіційно компанії «Сінево Україна» і власнику будівлі, кіпрській компанії «Лінкмікс Холдінгс Лімітед», а також не викликали представників компаній на судове засідання. У «Сінево» дізналися про арешт лише після появи відповідного запису в державному реєстрі.
- Європейська мережа медичних лабораторій «Сінево Україна» є найбільшою в Україні. «Сінево» налічує 340 лабораторних відділень, вісім лабораторій (у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Херсоні, Дніпрі та Харкові) та понад 2 300 співробітників у 139 населених пунктах країни.
- Лабораторію започаткували у 2007 році в Києві. На сьогодні мережа «Сінево Україна» здатна виконувати понад 800 видів тестувань і щороку обслуговує майже 4 мільйони клієнтів, виконуючи понад 20 мільйонів тестів.
- «Сінево Україна» є частиною міжнародної компанії в галузі охорони здоровʼя та діагностичних послуг Medicover. Міжнародна лабораторна мережа Synevo представлена в десяти країнах Європи, а лабораторії «Сінево» працюють у Німеччині, Польщі, Румунії, Туреччині, Грузії, Молдові, Болгарії, Сербії, Боснії та Герцеговині. У 2017 році «Сінево Україна» у складі Medicover була зареєстрована на біржі Nasdaq (Stockholm), ставши першою та єдиною в Україні медичною компанією, яка є учасником ІРО. У 2023 році «Сінево Україна» сплатила понад 310 мільйонів гривень податків і зборів до бюджету України.