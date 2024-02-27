ДБР арештувало головний офіс мережі лабораторій «Сінево Україна»

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Державне бюро розслідувань наклало арешт на будівлю головного офісу і центральної лабораторії «Сінево Україна».

Про це повідомляє Forbes із посиланням на заяву компанії.

«Сінево» попереджає, що невдовзі буде змушена припинити діяльність у цій будівлі. Це спричинить повну зупинку роботи мережі лабораторій в Україні.

Арешт на будівлю головного офісу і центральної лабораторії «Сінево Україна» в Києві на проспекті Академіка Палладіна, 46/2, наклав Личаківський районний суд міста Львова за клопотанням ДБР, повідомляють у компанії. У «Сінево» це назвали тиском на бізнес.

ДБР відкрило кримінальне провадження проти мережі лабораторій через те, що «Сінево» в період з 2016 до 2021 року нібито незаконно привласнила будівлю, яка належала державі.

У компанії стверджують, що придбали будівлю у 2010 році, коли вона була у приватній власності. Ба більше, у період з 2013 до 2016 року компанія провела в ній реконструкцію, збільшивши площу будівлі в понад три рази.

«За законодавством України після такої реконструкції будівля вважається новоствореним її власником обʼєктом», — запевняють у «Сінево Україна».

Водночас у компанії зазначають, що ДБР наклало арешт на будівлю, не повідомивши про це офіційно компанії «Сінево Україна» і власнику будівлі, кіпрській компанії «Лінкмікс Холдінгс Лімітед», а також не викликали представників компаній на судове засідання. У «Сінево» дізналися про арешт лише після появи відповідного запису в державному реєстрі.