За ніч ППО знищила 11 безпілотників Shahed і дві ракети Х-59
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У ніч проти 27 лютого українська ППО знищила 11 із 13 запущених дронів Shahed, а також дві з чотирьох ракет Х-59 у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом за ніч росіяни атакували балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною ракетою Х-31П і 13 ударними безпілотниками Shahed.