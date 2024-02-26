У Тернополі лікарі вперше вийняли серце пацієнта з грудної клітки, щоб видалити саркому

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Лікарі Тернопільської обласної клінічної лікарні вийняли серце з грудної клітки пацієнта, щоб видалити пухлину. Такого типу операцію в Україні провели вперше — вона тривала близько 13 годин. Йдеться про саркому задньої стінки лівого передсердя методом аутотрансплантації.

Пацієнтом був 45-річний військовослужбовець, повідомила Тернопільська обласна військова адміністрація.

Чоловік зазнав поранення на фронті та пережив високу ампутацію ноги, але крім цього, лікарі діагностували важку мітральну недостатність. Відтак пацієнта направили на планову рутинну операцію, під час лікарі виявили пухлину та зупинили втручання.

За словами завідувача відділення кардіохірургії та трансплантології обласної клінічної лікарні Володимира Мороза, щоб отримати доступ до пухлини, потрібно було провести експлантацію серця, тобто вийняти орган із грудної клітки.

Операція, яка тривала загалом 13 годин, відбувалася у два етапи. За словами завідувача відділення кардіохірургії, спочатку вони вийняли серце з грудної клітки пацієнта й видалили частини пухлини, які залишились у грудній клітці. Далі сформували нову задню стінку лівого передсердя з бичачого перикарда, вшивши в нього усі легеневі вени.

Другий етап полягав у роботі із серцем. Саркома вразила мітральний клапан серця і частину лівого передсердя, тому їх видалили, зазначив Мороз. Після цього лікарі відновили геометрію лівого передсердя — теж за допомогою бичачого перикарда — і встановили новий мітральний клапан.

Доки лікарі видаляли пухлину, життя пацієнта забезпечував апарат штучного кровообігу. За словами Мороза, післяопераційний період був також складним. Зараз ветеран перебуває у Києві разом із сім’єю, проходить реабілітацію та спеціальне лікування.