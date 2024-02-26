Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

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Herman / Flickr

Уряд Німеччини 26 лютого відзвітував про відправлення чергової партії військової допомоги Україні, до якої увійшли, серед іншого, артилерійські снаряди, дрони й машини розмінування.

Згідно з переліком на сайті німецького уряду, Україна за останній час отримала 14 тисяч боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу та вироблених на німецьких заводах, а також чотири машини розмінування WISENT.

Крім того, ФРН передала три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування, обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів та 250 наборів інструментів з підривними матеріалами.

До переліку також увійшли:

обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;

22 антидронові датчики та глушилки;

12 терміналів супутникового звʼязку Satcom;

чотири автомобілі для охорони кордону.

Також уряд Німеччини оновив перелік допомоги, яку планує надати Україні в майбутньому. Там зʼявились 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків та глушилок проти безпілотників.