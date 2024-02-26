Німеччина розслідуватиме «антисемітські» заяви переможців «Берлінале»

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У Німеччині розслідуватимуть, як переможці Берлінського кінофестивалю змогли зробити односторонні заяви, у яких вони засуджують війну Ізраїлю в секторі Гази й не згадують про напад ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомила заступниця речника німецького уряду Крістіане Хоффман на брифінгу для преси в Берліні.

Після церемонії нагородження «Берлінале» кількох переможців звинуватили в упереджених висловлюваннях щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС. Американський кінорежисер Бен Рассел звинуватив Ізраїль у вчиненні «геноциду», а палестинський режисер Базель Адра сказав, що Ізраїль «знищує» палестинське населення.

«Неприйнятно, щоб… терористична атака ХАМАС 7 жовтня не була згадана. Під час будь-яких дебатів на цю тему, звичайно, важливо згадати подію, яка спровокувала цю нову ескалацію близькосхідного конфлікту, а саме напад ХАМАС», — сказала Хоффман.

За її словами, канцлер Олаф Шольц теж «погоджується, що така однобічна позиція не може залишатися в силі».

Міністр культури та мер Берліну розглянуть справу і проведуть переговори з новим директором фестивалю, щоб переконатися, що цього не станеться в майбутньому.

Німеччина досі перебуває під впливом своєї історії Другої світової війни, коли нацисти вбили мільйони євреїв, тому вона підтримує Ізраїль після нападу ХАМАС. І варто зауважити, що Берлінський кінофестиваль отримує значне державне фінансування. Речниця уряду сказала, що фінансування не переглядатимуть, але натомість вони зосередяться на недопущенні подібних ситуацій у майбутньому.

«Берлінале» опублікував заяву з вибаченнями і словами, що зауваження переможців були «незалежними, індивідуальними думками, які жодним чином не відображають позицію фестивалю».

На інцидент відреагував і посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор.

«Знову німецька культурна сцена демонструє свою упередженість, викладаючи червону доріжку виключно для митців, які сприяють делегітимізації Ізраїлю. На #Berlinale2024 антисемітський та антиізраїльський дискурс був зустрінутий оплесками», — написав він.

Берлінський міжнародний кінофестиваль — це один із найбільших публічних кінофестивалів у світі, який проводять щорічно з 1951 року. «Берлінале» збирає зірок міжнародного кіно, а ще відкриває нові таланти. Ось тут список цьогорічних переможців.