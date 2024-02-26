Львів стане першим великим містом з євроколією

Новини

Євгенія Кожебаткіна

У Львові цьогоріч розпочнуть будівництво європейської колії на ділянці Мостиська — Скнилів від кордону з Польщею до Львова. Будівництво вестимуть разом із європейськими партнерами та донорами.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков сказав під час форуму «Україна. Рік 2024», повідомила Львівська ОВА.

«Ми зʼєднаємо нашу залізницю з європейською мережею. Це перший проєкт, ми будуватимемо його вже цього року разом із європейськими партнерами та донорами», — зазначає Кубраков.

Колію використовуватимуть для вантажних та пасажирських перевезень між Україною та країнами Євросоюзу.

«Це вкрай важливий проєкт, який дозволить забезпечити ефективне міжнародне залізничне сполучення між Польщею, країнами Євросоюзу та Україною. Станція «Скнилів» стане міжнародним залізничним хабом. Для розбудови хабу вибрали саме її, щоб уникнути перевантаження станції «Львів», через яку прямує більшість внутрішньодержавних поїздів», — пояснив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

На дільниці від Мостиськ до Скнилова необхідно реконструювати 72,9 км колії 1 520 мм на колію завширшки 1 435 мм. Модернізувати дільницю від станції Мостиська до Скнилова допоможе Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

На цю дільницю вже є техніко-економічне обґрунтування та проєктно-кошторисна документація, додав директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський. Крім того, проєкт проходить оцінку впливу на довкілля. Паралельно триває обговорення з інвесторами щодо наступних етапів реалізації.

Будівництво євроколії (1 435 мм) на напрямку Мостиська — Скнилів планували розпочати 2020 року. В УЗ тоді казали, що зацікавленість до цього проєкту виявили польські та чеські залізничники.