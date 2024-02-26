ЄС надав Україні лише 30% від обіцяного мільйона снарядів

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US Army

З обіцяного Євросоюзом мільйона боєприпасів Україна наразі отримала лише 30% – тобто показник не змінився від листопада 2023 року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з премʼєр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим під час його візиту до Києва.

Журналіст, запитуючи про постачання снарядів до України з ЄС, зазначив, що «половину снарядів вже прибуло», за даними ЗМІ, але президент це заперечив.

«Що стосується Європи і того відсотка, про який ви сказали, — це не зовсім так. Із мільйона снарядів, який пообіцяв нам Євросоюз, прийшло не 50%, а 30%, на жаль», — сказав президент.

У листопаді 2023-го видання Bloomberg написало, що Євросоюз відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. На той момент було виконано приблизно 30% від запланованого.