Українці в окупації зможуть отримати тимчасове українське громадянство за зверненням родичів

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Українці на тимчасово окупованих територіях зможуть оформити тимчасове посвідчення громадянина України за заявою членів сімʼї або законних представників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначають у Мінреінтеграції, багато українців на тимчасово окупованих територіях або там, де ведуть бойові дії, втратили чи не отримали паспорти.

Уряд ухвалив експериментальний проєкт, який дозволить таким українцям оформляти тимчасове посвідчення громадянина України через членів сімʼї або законних представників.

Тобто відтепер можна буде оформити документ без присутності самої людини, яка живе в окупації. Проте сам родич або законний представник, який звертається по тимчасове посвідчення, має бути на підконтрольній Україні території.

Подати заяву на оформлення документа для близьких можуть:

• один з батьків або всиновлювачів;

• опікуни, піклувальники та інші законні представники;

• один із подружжя;

• повнолітня дитина або онук / онука;

• рідний або зведений брат / сестра;

• також посвідчення можуть оформити за офіційним зверненням Мінреінтеграції.

Отримати тимчасове посвідчення громадянина України можуть:

ті, хто втратив український паспорт, — за умови, що Єдиний державний демографічний реєстр чи відомча система Державної міграційної служби містять інформацію про те, що людина оформлювала паспорт, зокрема й закордонний;

неповнолітні, про яких немає інформації в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.

Тимчасове посвідчення громадянина України виготовлятимуть безкоштовно за 15 робочих днів від дня, коли подали заяву-анкету.

Готовий документ надсилатимуть до відповідного територіального органу ДМС або Мінреінтеграції — звідти його передаватимуть законному представнику або члену сімʼї того, на кого оформили посвідчення. Далі представник самостійно зможе передати документ тій людині.