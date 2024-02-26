Генштаб заявив про втрати росіян у ще 880 військових і відбиття атак в районі села Ласточкине

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Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 26 лютого і поточну ситуацію на фронті.

На Куп’янському напрямку війська відбили 6 ворожих атак в районі населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку відбито 5 атак в районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбито 8 атак в районах пунктів Іванівське і Кліщіївка Донецької області, а на Авдіївському напрямку відбито 25 атак — в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське Донецької області.

Щодо Ласточкиного, то раніше росіяни повідомляли, що захопили село і тепер продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку. Активний наступ на Ласточкине почався після падіння Авдіївки. OSINT-спільнота пише, що фактично на 25 лютого ЗСУ втратили село, попри заяви командування.

На Мар’їнському напрямку ворог намагався 40 разів прорвати оборону в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине та одну в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.

На лівому березі Дніпра в районі пункту Кринки (Херсонщина) війська продовжують утримувати позиції. Відбито 4 атаки росіян.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за 25 лютого окупанти орієнтовно втратили 880 військових (вбиті / поранені), 13 танків, 37 бронемашин, 12 артилерійських систем, одну РСЗВ, 2 системи ППО, 26 безпілотників, 3 крилаті ракети, 26 одиниць автотехніки та 2 одиниці спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ