Зеленський: Україна втратила вбитими на війні 31 тисячу військових

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Getty Images / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський уперше розкрив втрати української армії у війні з росією. За його словами, загинула 31 тисяча українських військових.

Про це він розповів на пресконференції.

«31 тисяча українських військових загинула в цій війні. Кожна ця втрата — велика втрата для нас. Росіян загинуло 180 тисяч. Всього разом із пораненими — 500 тисяч. Скільки у нас поранених, я не скажу, бо росія знатиме, скільки у нас людей пішло з поля бою [...]. Скільки вбито наших цивільних — ми не знаємо», — сказав президент.