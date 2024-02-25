«Ворогів очікують сюрпризи». Буданов анонсував нові операції на Кримському мосту
- Автор:
- Софія Телішевська
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РБК-Україна
Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.
Таку заяву він зробив напередодні Дня кримського спротиву російській окупації.
«Війна росії проти України почалась далеко не два роки тому, а десять ― з окупації українського Криму. Однак ні українська держава, ні українці не погодились визнати право агресора на кримську землю. І спротив місцевого українського населення проти окупантів не вщухав ні на мить, незважаючи на репресії», — наголосив Буданов.
За його словами, поставлені завдання виконані: росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми та військові обʼєкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом.
«Нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію нам. Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом», — резюмував керівник розвідки.
- Міст через Керченську протоку росія почала будувати після окупації півострова в 2015 році. Українська влада назвала міст загрозою національній безпеці й законною ціллю для ураження. За час повномасштабної війни на Кримському мосту двічі сталися вибухи. Уперше — 8 жовтня 2022 року. Було пошкоджено залізничне полотно мосту і зруйновано кілька прольотів його автомобільної частини.
- Другий вибух стався 17 липня 2023 року. Повідомляли про загибель сімейної пари з Бєлгородської області, яка на момент вибуху їхала мостом. Унаслідок інциденту було серйозно пошкоджено два прольоти мосту.
- 8 липня 2023 року Міноборони України визнало, що першого удару по Кримському мосту Україна завдала, «щоб зламати росіянам логістику». Після цього голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що підрив Кримського мосту був операцією української спецслужби. У листопаді він зазначив, що Кримський міст не функціонує на повну потужність.