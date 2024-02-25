«Ворогів очікують сюрпризи». Буданов анонсував нові операції на Кримському мосту

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РБК-Україна

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Таку заяву він зробив напередодні Дня кримського спротиву російській окупації.

«Війна росії проти України почалась далеко не два роки тому, а десять ― з окупації українського Криму. Однак ні українська держава, ні українці не погодились визнати право агресора на кримську землю. І спротив місцевого українського населення проти окупантів не вщухав ні на мить, незважаючи на репресії», — наголосив Буданов.

За його словами, поставлені завдання виконані: росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми та військові обʼєкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом.

«Нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію нам. Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом», — резюмував керівник розвідки.