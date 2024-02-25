Польські фермери знову заблокували пункт пропуску «Устилуг — Зосин»

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Getty Images / «Бабель»

Польські фермери у неділю, 25 лютого, відновили протест на пункті пропуску «Устилуг — Зосин» на кордоні з Україною.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону.

Наразі блокада продовжується на шести напрямках — у чергах очікують близько 2 400 вантажівок.

«Найбільше навпроти пунктів пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин». Дійсно, вчора у напрямку пункту пропуску «Устилуг» символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. Ми бачили певне пожвавлення, але загалом на ситуацію це не вливає», — розповів Демченко.

Наразі рух автобусів та легкових автомобілів на жодному з пунктів пропуску не блокують.