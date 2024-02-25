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Україна має план на 2024 рік, який допоможе досягти прориву на фронті. Про це на форумі «Україна. Рік 2024» заявив міністр оборони Рустем Умєров.

«Всі кажуть, що краще за наші дії говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році, — сказав він.

За словами Умєрова, МО активно працює з усіма складовими Сил оборони для того, щоб досягти мети.

Він також зазначив, що міністерство координує роботу зі спорудження фортифікацій і на сьогодні вже вдалося обладнали кілька тисяч опорних пунктів та вогневих позицій.