У 2024 році Україна вироблятиме мільйон дронів на рік
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Кузьмін Олександр / «Бабель»
У 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона дронів на рік. Про це на форумі «Україна. 2024 рік» повідомив міністр цифрової трансформації, віцепремʼєр Михайло Федоров.
«Наприкінці минулого року президент Зеленський оголосив план, що цього року буде вироблено понад мільйон дронів. Зараз вся урядова команда працює над цим, і в січні та в лютому відбувалося активне укладання контрактів. Вже сотні тисяч БпЛА законтрактовані, і ця ціль цього року буде виконана», — сказав він.
За словами Федорова, тільки FРV-дронів у 2024 році буде більш як мільйон. Загалом і розвідувальних літаків, і ударних коптерів, і дронів-камікадзе, і морських дронів, і наземних платформ, і РЕБ цього року міністр обіцяє більше.
Крім того, глава Мінцифри каже, що 90% безпілотників з тих, що на полі бою, виготовляють в Україні.
- Зараз Україна намагається спростити виробництво дронів у країні та закупівлю з-за кордону. У цьому їй допомагають, зокрема, учасники Коаліції дронів. Група держав-членів НАТО планує передати Україні мільйон безпілотників у межах Коаліції дронів. Головне завдання коаліції — допомогти Україні масштабувати виробництво безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби для потреб війни.