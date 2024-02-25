Оголошені переможці Берлінського кінофестивалю. Хто отримав головні нагороди

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«Золотого ведмедя» на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі отримала документальна стрічка «Дагомея» режисерки з французьким і сенегальським корінням Маті Діоп. У фільмі йдеться про повернення до сучасного Беніну 26 предметів мистецтва держави Дагомея, захоплених та вивезених французькими колоніальними військами у 1892 році.

«Повернути — означає виявляти справедливість», — заявила 41-річна Діоп, отримуючи приз. Близько 7 000 творів мистецтва, вивезених із Беніну 130 років тому, наразі знаходяться у Франції.

Гран-прі Берлінале отримала картина південнокорейського режисера Хона Сан-су «Потреби мандрівника» з француженкою Ізабель Юппер у головній ролі, а приз журі — картина «Імперія» Брюно Дюмона.

«Срібний ведмідь» за найкращу режисуру отримує Нельсон Карлос Де Лос Сантос Аріас за фільм «Пепе» (Pepe).

«Срібний ведмідь» за найкращу головну роль — Себастьян Стен у фільмі Аарона Шімберга «Інша людина» (A Different Man).

«Срібний ведмідь» за найкращу роль другого плану отримує Емілі Вотсон у фільмі «Такі дрібниці» (Small Things Like These) Тіма Міланта.

«Срібний ведмідь» за найкращий сценарій — Маттіас Гласнер за фільм «Вмирання» (Sterben).

«Срібний ведмідь» за видатний мистецький внесок — Мартін Гшлахт за операторську роботу у фільмі «Диявольська лазня» (Des Teufels Bad) Вероніки Франц і Северіна Фіали.

Найкращий фільм у конкурсі Encounters — «Пряма дія» (Direct Action) Гійома Кайо та Бена Рассела.

Спеціальна нагорода журі у конкурсі Encounters — The Great Yawn of History (Khamyazeye bozorg) Аліяра Расті та «Часом дощ має падати» (Kong fang jian li de nv ren) Цю Янга.

Найкращий документальний фільм — «Іншої землі немає» (No Other Land) Базеля Адри, Хамдана Баллала, Юваля Абрахама та Рейчел Зор.

Найкращий перший повнометражний — «Ку Лі ніколи не плаче» (Cu Li Không Bao Giờ Khóc) Фам Нгок Ланя.

«Золотий ведмідь» за найкращий короткометражний фільм — «Дивний поворот» (Un movimiento extraño) Франсіско Лезама.

Приз журі «Срібний ведмідь» (короткометражний фільм) — «Залишки спекотного дня» (Re tian wu hou).