США разом із союзниками завдали нових ударів по обʼєктах хуситів у Ємені

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Військові США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії завдали нових авіаударів по 18 обʼєктах хуситів у Ємені.

Про це йдеться у спільній заяві країн, які опублікувала пресслужба Пентагону.

Коаліція країн з захисту судноплавства в Червоному морі завдала ударів по восьми точках у Ємені, включно з підземними складами зброї і ракет, системами ППО, радарами і вертольотом.

Удари мають на меті погіршити можливості підтримуваних Іраном єменських хуситів, які здійснюють напади на американські та міжнародні судна в Червоному морі, протоці Баб-Ель-Мандеб та Аденській затоці.

«Ми продовжуватимемо пояснювати хуситам, що вони відчують відповідні наслідки, якщо не припинять свої незаконні напади, які завдають шкоди економіці Близького Сходу, завдають шкоди навколишньому середовищу та зривають доставку гуманітарної допомоги до Ємену та інших країн», — йдеться у повідомленні Пентагону.