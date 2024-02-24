У ЗСУ представили короткометражку про 10 років війни для дітей — «Піксель. Вартовий свободи»

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У Збройних силах України показали перший в їхній історії короткометражний анімаційний фільм «Піксель. Вартовий свободи» — це розповідь для наймолодших українців про десять років війни, боротьби за свободу і про тих, на чиїх плечах тримається країна.

Історія починається з подій Революції гідності та захоплення росіянами Криму у 2014 році. Далі розповідається про всі ті злочини, які росія вчиняла проти людяності, а ще про героя Пікселя, який став вартовим свободи і захищає українців, які тримають небо, землю і море.

Короткометражку озвучив стендап-комік Vasyl ByDuck, за музику і саунддизайн відповідали Tik Tu, «Пиріг і Батіг», сценарій розробив письменник та історик культури Олександр Михед, а редагувала його режисерка Ліза Тарасова.

Піксель — це неофіційна назва маскувального малюнку на формі військовослужбовців Збройних сил України.