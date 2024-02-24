У ЗСУ представили короткометражку про 10 років війни для дітей — «Піксель. Вартовий свободи»
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Збройних силах України показали перший в їхній історії короткометражний анімаційний фільм «Піксель. Вартовий свободи» — це розповідь для наймолодших українців про десять років війни, боротьби за свободу і про тих, на чиїх плечах тримається країна.
Історія починається з подій Революції гідності та захоплення росіянами Криму у 2014 році. Далі розповідається про всі ті злочини, які росія вчиняла проти людяності, а ще про героя Пікселя, який став вартовим свободи і захищає українців, які тримають небо, землю і море.
Короткометражку озвучив стендап-комік Vasyl ByDuck, за музику і саунддизайн відповідали Tik Tu, «Пиріг і Батіг», сценарій розробив письменник та історик культури Олександр Михед, а редагувала його режисерка Ліза Тарасова.
Піксель — це неофіційна назва маскувального малюнку на формі військовослужбовців Збройних сил України.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року окупанти почали повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків.
- У квітні 2022 року Сили оборони вигнали окупантів із північних областей України, восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. 5 червня 2023 року в Міноборони України заявили, що на деяких напрямках Сили оборони перейшли до наступальних дій. Пізніше були повідомлення про деокупацію населених пунктів на сході й півдні. У жовтні 2023 року окупанти пішли в наступ на Авдіївку.