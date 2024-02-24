У Польщі невідомі втретє висипали українське збіжжя

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У Польщі вже втретє пошкодили українську агропродукцію, тепер інцидент стався на залізничній станції «Дорогуськ».

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«У день другої річниці повномасштабного російського військового вторгнення, сьогодні, біля 9 ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами», — пишуть у міністерстві й додають, що системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії.

«Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини, точно не зацікавлені в українському мирі й перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні ограни Польщі негайно зреагувати», — прокоментував віцепремʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Укрзалізниця» звернулася до правоохоронних органів Польщі.