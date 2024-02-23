Як країни колишньої Югославії поводяться в російсько-українській війні. Огляд матеріалів іноземних медіа 23 лютого

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«Бабель»

Матеріал про те, яку поведінку обрали більшість країн колишньої Югославії щодо повномасштабної російсько-української війни, опублікувало видання Balkan Insight. Якщо коротко, то всі, хто в 1990-ті постраждав від Сербії, підтримали Україну, а Белград пишається тим, що лишився «найстабільнішим союзником Москви». У статті детально описується ситуація в кожній з країн, де ще свіжа памʼять про бойові дії.

У Боснії і Герцеговині невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росіян на вулиці вийшли матері загиблих у Сребрениці із закликом не допустити такої ж трагедії в Україні. Влада країни повелася набагато стриманіше. Іще у 2015-му три президенти Боснії і Герцеговини заборонили передавати Києву будь-яку зброю. Цю заборону не скасовано. Символічно країна передала Україні €150 тисяч як допомогу.

Після початку повномасштабної війни до Боснії і Герцеговини приїхали понад 120 тисяч українських біженців. Але майже всі транзитом, про притулок попросили лише троє.

До того ж автономна Республіка Сербська у складі країни ― цілком проросійська. Її президент Мілорад Додік днями навіть зустрічався в росії з путіним.

Керівництво Хорватії одразу після 24 лютого заявило, що країна «буде на вірному боці історії та моралі». Загреб досі стабільно підтримує Україну та вже надав військової допомоги на понад €181 мільйон. Як член ЄС країна підтримує всі санкції проти росії, а також заморозила місцеві російські активи, зокрема заарештувала кілька яхт. Назвати місцевого політика «путінофіл» чи «русофіл» означає образити його.

Косово приєднується до всіх санкцій проти росії навіть попри те, що офіційно Україна не визнає його як державу. У березні Приштина скасувала візи для українців, хоч біженців туди прибуло небагато (точних цифр місцева влада не називає). Також у Косові діє програма притулку для українських журналістів: 18 медійників отримали гроші на переїзд, продовольство й оренду житла. Зараз там залишаються 13 журналістів.

Чорногорія офіційно засудила російське вторгнення і підтримує санкції ЄС, однак настрої в суспільстві сильно різняться залежно від етнічної приналежності людини. Чорногорці й албанці ― проукраїнські, тоді як серби здебільшого підтримують у війні Москву. Подгориця офіційно надіслала Україні зброї та гуманітарної допомоги на €400 тисяч, однак значно відчутніша її підтримка українських біженців. Досі у країні перебувають майже 10 тисяч українців.

Підтримка від двомільйонної Північної Македонії в цій війні чи не найбільша. Країна передала Україні майже всю свою зброю ― 30 танків, 12 гелікоптерів і чотири винищувачі. Щоправда, це стара радянська зброя. Скопʼє ж взамін отримало від Заходу нову. Утім, влада країни готує нові пакети допомоги на додаток до десяти раніше надісланих Києву. У парламенті Північної Македонії рідко можна застати єдність, ідеться в матеріалі, однак рішення про допомогу Україні депутати ухвалюють майже одностайно. Також у країні досі залишаються 9 тисяч українських біженців.

«Ми підтримуємо міжнародні правові норми, але також поважаємо дружбу», ― заявив президент Сербії Александар Вучич на самому початку повномасштабного вторгнення росії. Відтоді й дотепер Сербія не підтримує жодних санкцій проти росії, заборонила надсилати Україні виготовлену в країні зброю, а обіцяну ще в березні 2022-го гуманітарну допомогу надіслала минулого серпня ― її обсяг становив 14 вантажівок. Також Белград виділив Україні дві автівки швидкої допомоги.

У країні перебувають близько трьох тисяч українських біженців, однак влітку туди приїздять українські діти ― в організовані місцевою владою відпочинкові табори.

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