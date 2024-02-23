Уряд спрямував 17,1 мільярда гривень на ремонт доріг

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Віталій Тараненко / УНІАН

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримає 17,1 мільярда гривень на нову бюджетну програму «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».

Про це повідомляє постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ідеться про залишок коштів спеціального фонду держбюджету, який утворився на 1 січня 2024 року. Цей залишок сформувався з доходів державного дорожнього фонду за попередні роки, які не використали у 2023-му.

Кошти спрямують на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що всі кошти з дорожнього фонду на 2024 рік, а це 94,7 мільярда гривень, перенаправлять на потреби оборони.

Водночас, за словами Марченко, у 2024 році дорожню галузь фінансуватимуть, зокрема, за рахунок залишків з доходів державного дорожнього фонду. Дороги, необхідні для військових потреб, фінансуватимуть із резервного фонду уряду України. Крім того, будівництво і ремонт доріг також має відбуватися в рамках проєктів, які спонсорують міжнародні фінансові організації та уряди країн-партнерів.