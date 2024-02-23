На корупції викрили посадовця Міноборони Юрія Лісовського. За даними слідства, він незаконно збагатився на 14 мільйонів гривень

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СБУ викрила на корупції начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони, який, за даними слідства, протягом 2022—2023 років незаконно збагатився майже на 14 мільйонів гривень. Згідно з відкритими даними, цю посаду обіймає Юрій Лісовський.

Слідство вказує, що за ці гроші він нібито придбав дві квартири в новобудовах, гараж і паркомісце в Києві. Також посадовець купив три авто преміум-класу, зокрема Lexus і BMW.

«Потім, щоб приховати придбані активи, чиновник «переписав» їх на свою цивільну дружину. При цьому фігурант оформив на себе довіреність на управління цим майном», — зазначають в СБУ.

Під час розслідування правоохоронці також виявили факт приховування від декларування понад 3 мільйонів гривень, а ще 3,5 мільйона гривень посадовець зберігав у своєї цивільної дружини.

Чиновника Міноборони повідомили про підозру за ст. 368-5 (незаконне збагачення) і ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.