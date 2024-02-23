США наклали санкції на район у росії, де виробляли аналоги Shahed

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Міністерство фінансів США оголосило, що в останньому масштабному пакеті санкцій проти росії є обмеження проти особливої економічної зони «Алабуга», де рф налагодила виробництво аналогів іранських безпілотників Shahed.

Особлива економічна зона «Алабуга» в російській Республіці Татарстан ще з кінця 2022 року співпрацює з Міністерством оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану для локалізації виробництва ударних БпЛА.

Під санкції потрапила юридична особа цієї економічної зони, іранське міністерство, російський виробник розвідувальних дронів «Альбатрос», компанія з виробництва деталей до дронів «Дрейк», а також їхні ключові посадовці.

У санкційному списку США згадується і низка компаній, які уклали договори про підряд з особливою економічною зоною «Алабуга» та сприяли її фінансовим операціям. Зазначимо, що Європейський Союз наклав санкції на «Алабугу» ще у грудні 2023 року.Окремо американський Мінфін наклав санкції на десятки російських компаній, які займаються 3D-друком, виробництвом зброї, верстатів і деталей до військової техніки, хімічних компонентів, напівпровідників, електроніки, оптичних пристроїв, навігаційних компонентів тощо.