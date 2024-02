Нацбанк до другої річниці вторгнення випустив вертикальну памʼятну банкноту

Новини

Національний банк України

Національний банк до другої річниці повномасштабного російського вторгнення випустив вертикальну банкноту номіналом 50 гривень. Памʼятна банкнота «Єдність рятує світ» має серію ЄС з номерами 0000001—0300000 та підпис голови Національного банку України Андрія Пишного.

Її тираж — 300 000 штук (у сувенірному упакуванні). Дизайн банкноти створив художник Володимир Таран.

Це друга памʼятна банкнота, яку Національний банк випускає з початку великої війни.

«Наша нова банкнота — символ вдячності світу за залученість. Пишаємося нашими партнерами та віримо в силу їхньої єдності, яка теж гартується», — сказав голова Національного банку Андрій Пишний.

На лицьовому боці банкноти розміщено стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення — образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться на захід.

У нижній частині, на тлі земної кулі, розміщено стилізоване зображення Європи, від країн якої ніби відходять судини-маршрути допомоги та підтримки України.

Праворуч від водяного знака розміщено наскрізний елемент — стилізований шеврон Збройних сил України, а також спеціальний рельєфний елемент у вигляді кола для людей із послабленим зором.

На банкноті розміщено текст українською та англійською мовами: «Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля» (Unity and solidarity with the Ukrainian people are bringing closer Ukraine’s victory in the fight against the Russian aggressor, and are saving the world from the chaos and darkness of violence).

Основне зображення зворотного боку банкноти — композиція зі стиснутих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру і партнерство на тлі стилізованого тризуба.