Польські фермери хочуть розширити блокаду на німецький та литовський кордон

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Польські фермери оголосили про перехід до більш радикальних форм протесту — вони хочуть надовго заблокувати важливі маршрути та прикордонні переходи з Німеччиною, пише портал RMF24.Так, від суботи польські фермери планують 24-годинну блокаду дороги S3 в районі перехрестя Мислібурж, що неподалік кордону з Німеччиною.

Після вихідних фермери відновлять акцію протесту на німецько-польському кордоні в районі міста Крайник Дольний. Вони хочуть повністю перекрити рух на прикордонному переході та розпочати цілодобовий страйк.

Також фермери з Любуського воєводства спільно з німецькими протестувальниками хочуть перекрити автостраду в районі найбільшого автомобільного прикордонного переходу — в обох напрямках у районі міст Свічко і Слубиці.

Крім того, з 1 березня польські фермери заблокують КПП у Будзісько на польсько-литовському кордоні. Акція триватиме тиждень.

Координатор блокади Кароль Пєчинський стверджує, що українське зерно, яке через Польщу потрапляє до Литви, після зміни документів знов повертається до Польщі. Тож він вважає, що таким чином відбувається обхід ембарго на імпорт зерна з України, яке Варшава запровадила 15 вересня.