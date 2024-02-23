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Відпустки та лікування за кордоном. Рада підтримала законопроєкт про пільги військовим

Автор:
Ліза Бровко
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Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист».

У Міноборони пояснили, які пільги для військових передбачає документ і які проблемні питання соцсфери у війську вирішує:

Також законопроєкт передбачає запровадження нових повноважень для державних органів з питань гуманітарної допомоги, що стосуються обовʼязкової перевірки якості гуманітарної допомоги, яку надають Силам оборони. А ще — встановлює відповідальність за відсутність офіційного контролю якості товарів (предметів) гуманітарної допомоги.