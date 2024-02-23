На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Марієнко Андрій / УНІАН
На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску «Велика Паладь — Надьгодош». Він працюватиме для пасажирських автомобілів, зменшить черги й прискорить перетин кордону.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Крім того, розширять роботу ще одного пункту пропуску — «Лужанка — Берегшурань». Тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без вагових обмежень, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонни.
«Наступним кроком є схвалення змін угорськими колегами. Наше завдання — забезпечити сталі й ритмічні експортно-імпортні перевезення», — заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
- На Угорщину припадає близько 10% вантажопотоку з України. Зараз з Угорщиною працює 5 пунктів пропуску, з них для вантажівок лише один — «Чоп – Захонь». За добу його на виїзд з України може перетинати близько 250 вантажівок.