На Ростислава Шурму склали протокол за неврегулювання конфлікту інтересів

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liga.net / «Бабель»

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративні правопорушення на заступника керівника ОП Ростислава Шурму за те, що він порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Про це пише пресслужба НАЗК.

Агентство зʼясувало, що у 2022 році Ростислав Шурма організував при Офісі президента комітет електроенергетики під своїм головуванням. До нього залучалися Міненергетики, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ПАТ «НЕК «Укренерго», ДП «Оператор ринку», ДП «Гарантований покупець».

НАЗК вважає, що Ростислав Шурма мав приватний інтерес, але не повідомив про наявний конфлікт інтересів, продовжуючи брати участь в ухваленні рішень комітету.

Пресслужба НАЗК

Також агентство встановило, що рідний брат Ростислава Шурми Олег — це кінцевий бенефіціарний власник семи компаній, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел.

З 2019 до 2021 року Ростислав Шурма входив до складу наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геліос». Фонд є співзасновником трьох наведених вище компаній.

У липні 2022 року відбулося перше засідання комітету під головуванням Ростислава Шурми. На той час ДП «Гарантований покупець» мало заборгованість (254 мільйони гривень) за розрахунками за електроенергію, куплену в компаній Олега Шурми.

Джерелом для розрахунку з компаніями Олега Шурми були гроші «Укренерго», які надходять «Гарантованому покупцю» як оплата послуги забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Щоб забезпечити «Гарантованого покупця» додатковим джерелом фінансування та погасити заборгованість перед компанією брата, Ростислав Шурма на засіданнях комітету 23 серпня та 7 вересня 2022 року спонукав «Укренерго» та «Гарантованого покупця» підписати акти приймання-передачі наданих послуг за січень, травень, липень, жовтень 2021 року та за лютий–червень 2022 року.

НАЗК підсумувало, що рішення комітету створювали умови для успішності бізнесу брата Ростислава Шурми Олега.

Справу передали до суду. Суд може визнати Шурму винним і призначити штраф. Дані про посадовця після рішення суду можуть внести до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.