США наразі не мають підтверджень, що Іран передав росії балістичні ракети

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Reuters / «Бабель»

Офіційний Вашингтон вважає, що переговори між Москвою і Тегераном про поставки ракет в росію активно просуваються, однак наразі США не мають підтверджень передачі цього виду озброєння російській стороні.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає AP.

«Іран надає росії значну кількість безпілотників, керованих авіаційних бомб і артилерійських боєприпасів, які росія певним чином використовує для нападу на Україну. Крім того, як я попереджав минулого місяця з трибуни в Білому домі, переговори рф щодо придбання в Ірану балістичних ракет близької дії активно просуваються», — зазначив Кірбі.

Він нагадав, що напередодні агентство Reuters опублікувало матеріал, в якому йдеться про передачу Іраном сотень балістичних ракет російській стороні. За його словами, стаття базується на коментарях іранських урядовців, «які вихваляються тим, що надали Кремлю ракети».

«Ми уважно стежимо за цим, але ще не маємо жодного підтвердження, що ракети справді перемістили з Ірану в росію. Але в цій публікації іранці чітко наголошують, що відправлять балістичні ракети до рф, і у нас немає підстав вважати, що вони не виконають цього», — наголосив Кірбі.

Посадовець застерігає, що коли Іран передасть це озброєння російській стороні, відповідь міжнародного співтовариства буде «швидкою й суворою».

«Зі свого боку ми винесемо це питання на Радбез ООН. Ми запровадимо додаткові санкції проти Ірану. І ми будемо координувати подальші кроки у відповідь із нашими союзниками й партнерами в Європі та інших країнах», — зазначив представник адміністрації.

Він також повідомив, що Сполучені Штати вже готують санкції проти Ірану, які оголосять найближчими днями у відповідь на продовження підтримки рф з боку Тегерану.