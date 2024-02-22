Відтепер сертифікат «єВідновлення» можна використати для купівлі житла за програмою «єОселя»

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Верховна Рада схвалила законопроєкт, що дає змогу українцям, які через війну втратили житло, використати сертифікат «єВідновлення» для купівлі житла за програмою «єОселя».

«Наприклад, ви отримали житловий сертифікат «єВідновлення» за знищене житло на 2 мільйони гривень. Однак квартира, яку хочете придбати, дорожча і коштує 3 мільйони. Раніше в такому випадку потрібно було відразу доплатити з власних коштів або вибрати дешевше житло. Відтепер можна частину суми угоди покрити сертифікатом «єВідновлення», а на решту взяти кредит за державною програмою «єОселя», — пояснив Федоров.

За його словами, кредитна ставка для військових-контрактників, силовиків, учителів, медиків і науковців становить 3%, а для учасників бойових дій, ветеранів, переселенців і всіх, хто не має власного житла — 7%.

«Якщо у вас через війну зруйновано житло, подавайтеся на «єВідновлення» через «Дію». Залишайте в застосунку заявку, щоб зафіксувати пошкодження й отримати сертифікат на нове житло. На іпотеку на житло теж подавайтеся через «Дію». Це швидко, зручно і людяно», — додав посадовець. У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури зазначили, що для остаточної імплементації вже розробляють відповідні механізми взаємодії.

Понад 800 українських родин завдяки житловим сертифікатам вже придбали нові оселі на заміну втрачених через війну.

Що таке «єОселя»?

Державна програма «єОселя» почалася в жовтні 2022 року, вона дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і кредитуванням терміном до 20 років. Ставка для військових ЗСУ за контрактом і силовиків, педагогів, медиків і науковців — 3%, а для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та всіх інших українців без власного житла — 7%.

Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.