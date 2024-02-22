Ексочільник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв став послом України в Азербайджані

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Юрій Гусєв / Facebook

Надзвичайним і повноважним послом України в Азербайджані став ексочільник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв, йдеться в указі № 86/2024 на сайті Офісу президента.

Юрій Гусєв з грудня 2020 року обіймав посаду гендиректора «Укроборонпрому». 27 червня 2023 року президент підписав указ про відставку Гусєва за його заявою. До цього він був заступником міністра оборони (2014—2016) і головою Херсонської облдержадміністрації (2019—2020 роки).

Володимир Зеленський також призначив першу заступницю міністра закордонних справ Еміну Джапарову постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні.