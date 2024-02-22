Рада підтримала законопроєкт про прозорість місцевих рад. Що він передбачає
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Wikipedia
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про прозорість роботи органів місцевого самоврядування. Тепер місцеві ради повинні будуть публікувати відеозаписи сесій та постійних комісій, а також проводити інвентаризацію майна громади.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Ідеться про законопроєкт № 6401, що має розширити можливості громадян брати участь у процесах місцевого самоврядування, а депутатів місцевих рад, керівників рад і працівників виконавчих органів рад — спонукати «ефективно здійснювати свої повноваження».
Законопроєкт пропонує:
- публікувати відеозаписи сесій та постійних комісій місцевих рад, а після війни — вести прямі трансляції;
- зберігати публічний архів записів засідань не менше ніж 5 років;
- доповідати на засіданнях рад тільки українською мовою;
- обовʼязково публікувати проєкти порядків денних засідань постійних комісій та результати поіменного голосування;
- регулярно публікувати у формі відкритих даних інформацію щодо обʼєктів права власності територіальних громад — це дозволить інвесторам знаходити у громаді цікаві для них обʼєкти для капіталовкладень;
- регулярну інвентаризацію майна громади, що, як очікується, допоможе раді, громадянам і бізнесу ефективніше оцінювати наявні ресурси громади та більш ефективно їх використовувати;
- більше «прозорості» після завершення воєнного стану.
У квітні 2023 року організація Transparency International Ukraine презентувала дослідження роботи міських рад під час війни. Тоді статус «прозорих» міст отримали Дніпро, Львів і Мукачево. Водночас «частково прозорими» визначено ще 10 міст, серед них — Вінниця, Житомир, Київ, Ужгород і Чернівці. Автори дослідження зауважують, що для українських міст став випробуванням пошук балансу між обмеженням доступу до інформації та захистом людей від загроз з боку росії.