Рада підтримала законопроєкт про прозорість місцевих рад. Що він передбачає

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про прозорість роботи органів місцевого самоврядування. Тепер місцеві ради повинні будуть публікувати відеозаписи сесій та постійних комісій, а також проводити інвентаризацію майна громади.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Ідеться про законопроєкт № 6401, що має розширити можливості громадян брати участь у процесах місцевого самоврядування, а депутатів місцевих рад, керівників рад і працівників виконавчих органів рад — спонукати «ефективно здійснювати свої повноваження».

Законопроєкт пропонує:

публікувати відеозаписи сесій та постійних комісій місцевих рад, а після війни — вести прямі трансляції;

зберігати публічний архів записів засідань не менше ніж 5 років;

доповідати на засіданнях рад тільки українською мовою;

обовʼязково публікувати проєкти порядків денних засідань постійних комісій та результати поіменного голосування;

регулярно публікувати у формі відкритих даних інформацію щодо обʼєктів права власності територіальних громад — це дозволить інвесторам знаходити у громаді цікаві для них обʼєкти для капіталовкладень;

регулярну інвентаризацію майна громади, що, як очікується, допоможе раді, громадянам і бізнесу ефективніше оцінювати наявні ресурси громади та більш ефективно їх використовувати;

більше «прозорості» після завершення воєнного стану.

У квітні 2023 року організація Transparency International Ukraine презентувала дослідження роботи міських рад під час війни. Тоді статус «прозорих» міст отримали Дніпро, Львів і Мукачево. Водночас «частково прозорими» визначено ще 10 міст, серед них — Вінниця, Житомир, Київ, Ужгород і Чернівці. Автори дослідження зауважують, що для українських міст став випробуванням пошук балансу між обмеженням доступу до інформації та захистом людей від загроз з боку росії.