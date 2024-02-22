Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю

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Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи далекобійної зброї та боєприпасів. Перше голосування щодо пропозиції опозиції німецький парламент провалив, тоді як майже аналогічну від правлячої коаліції — підтримав.

За були 382 депутати, проти — 284, двоє утрималися від голосування.

На засіданні Бундестагу був присутній нардеп від партії «Слуга народу» Єгор Чернєв, який вважає, що йдеться саме про далекобійні ракети Taurus.

«Опозиція тягнула свій проєкт, там була назва — Taurus. Коаліція компромісно погодила текст про зброю далекої дії. Інших ракет для таких цілей у Німеччини немає», — написав він.

Надалі рішення за німецьким урядом, зокрема за канцлером Олафом Шольцом.