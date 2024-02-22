Рада скасувала заборону на прибуток для постачальників ЗСУ

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Верховна Рада на пленарному засіданні 22 лютого ухвалила законопроєкт № 10454 про включення прибутку підприємств, які працюють на забезпечення потреб безпеки та оборони, у ціну поставлених товарів і послуг.

Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Сьогоднішнє рішення — важливий результат наших зустрічей з бізнесом щодо тиску на них з боку силових структур і перешкоджання ефективній роботі», — прокоментувала ухвалення закону міністр економіки Юлія Свириденко.

Ухвалений Радою проєкт закону № 10454 передбачає, зокрема, що:

у разі придбання товарів, робіт і послуг для потреб безпеки та оборони за неконкурентною процедурою або без проведення процедури закупівель рівень прибутку не може перевищувати граничного рівня прибутку, встановленого урядом;

для випадків, де рівень прибутку урядом не був встановлений, ціна має визначатися відповідно до пропозиції виконавця з урахуванням прибутку такого виконавця.

Ці норми застосовуються до всіх держконтрактів з оборонних закупівель, укладених за неконкурентною процедурою або без процедури за весь час дії воєнного стану.

«Тобто закон має ретроспективний напрям, що дозволятиме правоохоронним органам закрити справи, порушені раніше через неузгодженість нормативного поля», — наголошують у профільному міністерстві.

Закон набуде чинності після підписання президентом та офіційної публікації.