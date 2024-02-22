«Слідство.Інфо»: У київському військкоматі безпідставно списали понад 20 офіцерів запасу

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УНІАН

У Печерському військкоматі Києва протягом 2022—2023 років нібито безпідставно списали з військового обліку щонайменше 24 офіцерів запасу, йдеться в розслідуванні проєкту «Слідство.Інфо».

Журналісти посилаються на результати перевірки Військової служби правопорядку (ВСП), які отримали у своє розпорядження на умовах анонімності. Списані чоловіки нібито мали звання від молодшого лейтенанта до майора.

ВСП називає списання безпідставним через порушення у самій процедурі, а також через відсутність в особових справах обовʼязкового документа — свідоцтва про хворобу. Це порушення кваліфікували як недбале ставлення до військової служби. Журналісти кажуть, що подібну перевірку провели не лише в Печерському, а й у Голосіївському військкоматі — там виявили таке ж порушення. В обох випадках досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань.

Журналісти стверджують, що проходження ВЛК є досить складним для військовослужбовців. Під час ВЛК людину з одним і тим самим діагнозом можуть визнати «придатною», «обмежено придатною» та «непридатною» — через нечіткі формулювання у наказі Міноборони № 402 про ВЛК у Збройних силах України.

«Слідство.Інфо» отримало документ з прізвищами та ініціалами 24 списаних з військового обліку офіцерів. З них журналісти ідентифікували чотирьох — чоловіки стверджують, що проходили ВЛК за правилами, а всі питання треба адресувати військкомату. Один зі списаних офіцерів нібито перебуває за кордоном.

У Печерському військкоматі журналістам відповіли, що вважають некоректними будь-які коментарі з питань діяльності ВСП під час проведення перевірки та оцінку її результатів.