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Рада прийняла законопроєкт про Комісію цінних паперів та реформу ринку капіталів

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Олександр Корнієнко / Facebook

Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт № 5865 про Комісію цінних паперів та реформу ринку капіталів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк і додав, що зокрема від цього документа залежить те, чи отримає Україна від Світового банку фінансування на $1,4 мільярда.

За проголосували 279 депутатів, ще 16 утрималися, а 39 не голосували.

Мета законопроєкту — побудова на українських ринках капіталу та організованих товарних ринках ефективної системи регулювання, нагляду та запобігання зловживанням.

Проєкт закону пропонує:

За словами голови комісії Руслана Магомедова, приєднання до принципів IOSCO дасть можливості обміну інформацією та долучення до «цивілізованого світу, де нас сприйматимуть як субʼєкта, а не як обʼєкт». Він вважає, що ухвалення закону може зробити комісію «гнучкою і по-справжньому сучасною».

Що таке НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підпорядкована президенту та підзвітна Верховній Раді. У її складі — голова та шість членів, яких призначають та звільняють за указом президента.

НКЦПФР розробляє і затверджує нормативні акти та акти законодавства, які зобовʼязані виконувати центральні й місцеві органи виконавчої влади, самоврядування, учасники ринку цінних паперів. Мета діяльності комісії — це створення умов для ефективного функціонування ринку цінних паперів, забезпечення грошовим капіталом потреб економіки країни, захист прав інвесторів тощо.