Рада прийняла законопроєкт про Комісію цінних паперів та реформу ринку капіталів

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Олександр Корнієнко / Facebook

Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт № 5865 про Комісію цінних паперів та реформу ринку капіталів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк і додав, що зокрема від цього документа залежить те, чи отримає Україна від Світового банку фінансування на $1,4 мільярда.

За проголосували 279 депутатів, ще 16 утрималися, а 39 не голосували.

Мета законопроєкту — побудова на українських ринках капіталу та організованих товарних ринках ефективної системи регулювання, нагляду та запобігання зловживанням.

Проєкт закону пропонує:

підвищити інституційну спроможність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) як національного регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків, розширити її повноваження, закріпити у законодавстві гарантії незалежності НКЦПФР;

удосконалити законодавчі норми щодо міжнародного співробітництва НКЦПФР;

побудувати ефективну систему нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринків за принципами IOSCO ;

; впровадити механізми запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та інше;

визначити відповідальність за порушення законодавства на ринках капіталу.

За словами голови комісії Руслана Магомедова, приєднання до принципів IOSCO дасть можливості обміну інформацією та долучення до «цивілізованого світу, де нас сприйматимуть як субʼєкта, а не як обʼєкт». Він вважає, що ухвалення закону може зробити комісію «гнучкою і по-справжньому сучасною».

Що таке НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підпорядкована президенту та підзвітна Верховній Раді. У її складі — голова та шість членів, яких призначають та звільняють за указом президента.

НКЦПФР розробляє і затверджує нормативні акти та акти законодавства, які зобовʼязані виконувати центральні й місцеві органи виконавчої влади, самоврядування, учасники ринку цінних паперів. Мета діяльності комісії — це створення умов для ефективного функціонування ринку цінних паперів, забезпечення грошовим капіталом потреб економіки країни, захист прав інвесторів тощо.