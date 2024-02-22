У США судять лідера якудзи за спробу продати Ірану уран і плутоній для ядерної зброї

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Американська прокуратура зʼясувала, що очільник японського злочинного синдикату (якудзи) 60-річний Такеші Ебісава був у змові, щоб продати Ірану уран і плутоній для виробництва ядерної зброї.

Про це пише пресслужба Міністерства юстиції США.

За словами федеральних чиновників, Такеші Ебісава разом зі спільниками показали зразки ядерних матеріалів, перевезені з Мʼянми до Таїланду, таємному агенту Управління по боротьбі з наркотиками США, який представився торговцем наркотиками та зброєю зі звʼязками з іранським генералом.

Фото ядерних зразків. Drug Enforcement Administration

В американському Управлінні боротьби з наркотиками сказали, що обвинувачені у справі займалися торгівлею наркотиками, зброєю та ядерним матеріалом і дійшли до того, що пропонували уран і збройовий плутоній з розрахунком, що Іран використає їх для своєї ядерної програми.

«Це надзвичайний приклад розбещеності наркоторговців, які діють з повною зневагою до людського життя», — сказала одна з посадовців Управління.

За даними прокуратури, ядерний матеріал надійшов якудзі Ебісави від невідомого лідера «етнічної групи повстанців» у Мʼянмі, який видобував уран у країні.

Такеші Ебісаву заарештували у квітні 2022 року на Мангеттені (США) під час спецоперації. Він перебуває під вартою. Його підозрюють у міжнародній торгівлі ядерними матеріалами, змові з метою вчинення цього злочину та кількох інших пунктах.