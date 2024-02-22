Колишню зірку ФК «Барселона» Дані Алвеса засудили до 4,5 року вʼязниці у справі про зґвалтування

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Один із найтитулованіших футболістів в історії, бразилець Данієл (Дані) Алвес отримав тюремний термін у 4,5 року у справі про зґвалтування.

Про це повідомляє ВВС.

Суд Іспанії визнав Алвеса винним у зґвалтуванні 23-річної дівчини у нічному клубі «Саттон» у Барселоні, яке сталося 31 грудня 2022 року в туалеті у VIP-секції. Алвес стверджував, що жінка могла піти геть, «якби хотіла». Однак суд встановив, що вона не давала згоди на секс, а отже була зґвалтована.

Окрім тюремного терміну йому призначили штраф у €150 тисяч (має виплатити своїй жертві) та заборонили спілкуватися з потерпілою протягом 9,5 року. Захист футболіста буде подавати апеляцію.