Колишню зірку ФК «Барселона» Дані Алвеса засудили до 4,5 року вʼязниці у справі про зґвалтування
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Один із найтитулованіших футболістів в історії, бразилець Данієл (Дані) Алвес отримав тюремний термін у 4,5 року у справі про зґвалтування.
Про це повідомляє ВВС.
Суд Іспанії визнав Алвеса винним у зґвалтуванні 23-річної дівчини у нічному клубі «Саттон» у Барселоні, яке сталося 31 грудня 2022 року в туалеті у VIP-секції. Алвес стверджував, що жінка могла піти геть, «якби хотіла». Однак суд встановив, що вона не давала згоди на секс, а отже була зґвалтована.
Окрім тюремного терміну йому призначили штраф у €150 тисяч (має виплатити своїй жертві) та заборонили спілкуватися з потерпілою протягом 9,5 року. Захист футболіста буде подавати апеляцію.
- Дані Алвес — один із найтитулованіших гравців в історії футболу. На рахунку бразильця 43 виграні трофеї за карʼєру. Насамперед він відомий своїми виступами у складі клубів «Барселона», «Ювентус» та «Парі Сен-Жермен». Футболіст шість разів ставав чемпіоном Іспанії, перемагав у Лізі чемпіонів, вигравав Кубок та Суперкубок країни, а за збірну Бразилії двічі вигравав Кубок Америки та Кубок Конфедерації.