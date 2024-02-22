За ніч ППО знищила 8 з 10 безпілотників

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У ніч проти 22 лютого росіяни запустили по території України 10 безпілотників типу Shahed. З них 8 збили українські Сили ППО.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Безпілотники знищили в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Також окупанти запускали протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.