За ніч ППО знищила 8 з 10 безпілотників
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty
У ніч проти 22 лютого росіяни запустили по території України 10 безпілотників типу Shahed. З них 8 збили українські Сили ППО.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Безпілотники знищили в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Також окупанти запускали протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.
- Напередодні Сили ППО збили 13 з 19 дронів Shahed і керовану авіаційну ракету.