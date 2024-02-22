Розвиток засобів РЕБ із часом може зробити дрони менш потрібними. Огляд матеріалів іноземних медіа 21 лютого

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«Бабель»

Перегони в розвитку безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби, які особливо помітні на лінії фронту в Україні, можуть призвести до того, що з часом роль дронів у війні зменшиться: пілот втрачатиме звʼязок із безпілотником незадовго після його злету. Про це ідеться у статті Reuters, автори якої аналізують поточну ситуацію на українському фронті. Безпілотники вдосконалюються постійно ― і вже змушують росіян ховати більшість військової техніки за 9―10 кілометрів від лінії фронту. Утім, кількісно росіяни зараз переважають: автори пишуть, що зараз FPV-дронів у ворога «більше на комфортну для нього кількість». Хоч українські оператори безпілотників іноді накидаються на ціль одразу кількома дронами, причому ті можуть бути з різних підрозділів ЗСУ.

Загалом же проблеми з поставками західної зброї в Україні зараз дуже відчутні, йдеться у статті. За необхідного мінімуму в 6 тисяч артилерійських снарядів на добу Україна зараз вистрілює дві тисячі, росіяни ж ― 10 тисяч. Ворог має більше всього ― людського ресурсу, зброї та грошей, які вкладає в армію. Часто це недбало або геть безталанно використовується, ідеться в матеріалі, але про погане забезпечення російської армії вже не йдеться. По просуванню військ це поки що не надто помітно, стверджують командири українських військових підрозділів, з якими спілкувалися автори Reuters, однак якщо Захід терміново не збільшить свою збройну допомогу, ситуація на фронті неухильно змінюватиметься в гірший для Києва бік. Власне, заклик надати допомогу і є основним посилом статті.

Також варті уваги матеріал The New York Times про тиск росіян під Роботиним і колонка директора київського «Центру трансатлантичного діалогу» Максима Скрипниченка в Al Jazeera про те, як Україна намагається сама максимально закрити свої потреби у зброї.

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