В ЄС досягли угоди про посилення стандартів якості повітря

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У вівторок Європейський парламент і країни-члени ЄС досягли угоди про посилення стандартів якості повітря у 27 країнах Європейського союзу.

Про це пише Reuters.

Нові стандарти якості повітря встановили до 2023-го року. Вони наближені до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Згідно з угодою, річні ліміти для твердих частинок PM2.5 та діоксиду азоту NO2 будуть знижені з 25 мкг/м³ до 10 мкг/м³ та з 40 мкг/м³ до 20 мкг/м³ відповідно.

Угода надає державам-членам можливість до 31 січня 2029 року, з певних причин і за суворих умов, подати запит на перенесення кінцевого терміну досягнення граничних значень якості повітря на більш пізній термін. Вона має бути офіційно підтвердженою Європейським Парламентом та Радою, після чого пройде процедуру ухвалення.

PM2.5 це дрібнодисперсні тверді частинки: величезні різноманіття хімічних сполук та матеріалів, які можуть бути токсичними та не є газом. Європейське агентство з навколишнього середовища заявило, що вони впливають на людей із серцево-судиннми захворюваннями, а забруднення від них призвело до понад 253 тис. смертей в ЄС у 2021 році. Забруднення NO2 призвело до 52 тисяч смертей, а вплив озону (О3) до 22 тис.