Міноборони створює застосунок для військових. Його запустять влітку

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Міністерство оборони України працює над створенням застосунку «Армія+», у якому будуть доступні документи та послуги для військових.

«Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все», — повідомив очільник МОУ Рустем Умєров.

Застосунок «Армія+» планують запустити влітку 2024 року, у ньому будуть:

електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;

комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;

форми зворотного звʼязку - для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;

навчальні онлайн курси для саморозвитку.

«Щодня військові витрачають купу часу на подання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. Ми створюємо систему, яка чує кожного. Наше бачення — боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям», – наголосила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Армія+ розробляється Міністерством оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації України.