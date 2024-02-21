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Міноборони створює застосунок для військових. Його запустять влітку

Автор:
Софія Телішевська
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Міністерство оборони України працює над створенням застосунку «Армія+», у якому будуть доступні документи та послуги для військових.

«Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все», — повідомив очільник МОУ Рустем Умєров.

Застосунок «Армія+» планують запустити влітку 2024 року, у ньому будуть:

«Щодня військові витрачають купу часу на подання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. Ми створюємо систему, яка чує кожного. Наше бачення — боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям», – наголосила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Армія+ розробляється Міністерством оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації України.