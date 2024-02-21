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Уряд оновив критерії бронювання працівників оборонних підприємств

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Voevoda / Wikipedia

Уряд оновив критерії для подальшого бронювання військовозобовʼязаних працівників підприємств, які мають важливе значення для національної економіки.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Ідеться про два варіанти бронювання — від 50% військовозобовʼязаних працівників (незалежно від військово-облікової спеціальності) та до 50% включно.

Від 50% працівників

Сюди входять підприємства, установи й організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення.

Таке підприємство має відповідати двом критеріям:

До 50% працівників

Сюди входять підприємства, які працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Таке підприємство має відповідати трьом з пʼяти зазначених критеріїв:

Рішення про відповідність підприємства цим критеріям ухвалює робоча група. Алгоритм дій для підприємств щодо бронювання працівників однаковий для обох варіантів — необхідно надіслати лист-звернення з документами до Мінстратегпрому, а вони вже ухвалять відповідне рішення.

Щодо підприємств ОПК — якщо підприємство відповідає критеріям і Мінстратегпром ухвалює відповідне рішення, то його визнають критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це є підставою для подальшого бронювання.

Для підприємств у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності рішення про відповідність критеріям є одним із кроків на шляху до бронювання.