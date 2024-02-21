Уряд оновив критерії бронювання працівників оборонних підприємств

Новини

Voevoda / Wikipedia

Уряд оновив критерії для подальшого бронювання військовозобовʼязаних працівників підприємств, які мають важливе значення для національної економіки.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Ідеться про два варіанти бронювання — від 50% військовозобовʼязаних працівників (незалежно від військово-облікової спеціальності) та до 50% включно.

Від 50% працівників

Сюди входять підприємства, установи й організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення.

Таке підприємство має відповідати двом критеріям:

перебуває в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони або є співвиконавцем такого контракту;

понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

До 50% працівників

Сюди входять підприємства, які працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Таке підприємство має відповідати трьом з пʼяти зазначених критеріїв:

перебуває у стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони або є співвиконавцем такого контракту;

понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період);

включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);

бере участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності;

має виготовляти товари, виконувати роботи й надавати послуги для підприємств ОПК (які, своєю чергою, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

Рішення про відповідність підприємства цим критеріям ухвалює робоча група. Алгоритм дій для підприємств щодо бронювання працівників однаковий для обох варіантів — необхідно надіслати лист-звернення з документами до Мінстратегпрому, а вони вже ухвалять відповідне рішення.

Щодо підприємств ОПК — якщо підприємство відповідає критеріям і Мінстратегпром ухвалює відповідне рішення, то його визнають критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це є підставою для подальшого бронювання.

Для підприємств у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності рішення про відповідність критеріям є одним із кроків на шляху до бронювання.